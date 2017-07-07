Минобороны России проверит стройку кадетского училища после публикации в СМИ

В Главном управлении обустройства войск Минобороны России проверяют информацию, опубликованную на ресурсе «Петрозаводск говорит» в конце июня. В статье сообщалось, что в феврале этого года группу студентов ПетрГУ нанял на стройку Президентского кадетского училища человек по имени Максим. Фамилии работодателя никто из студентов не знает. Кроме того, трудовые отношения не оформили никаким договором. В результате студентам, с их слов, не заплатили, а посредник, их нанимавший, долго тянул, кормил обещаниями, а потом пропал. В материале указывалось и название компании — ООО «Баурама», на которую якобы работали студенты.

Чтобы прояснить ситуацию, 5 июля в Минстрое Карелии собрались представители этой компании, кураторы стройки из Минобороны России, автор статьи и несколько студентов.

В ходе обсуждения учащиеся подтвердили, что ни фамилии, ни каких-то других данных человека, который их нанимал, ни договоров у них нет. Выяснилось также, что строительная фирма «Баурама» в феврале не работала на объекте, а только собиралась туда заходить.

– Кадетское училище – строительный объект Минобороны России, и с каждым работником, не важно, на какой срок – хоть на день – обязательно заключается договор. По всем заключенным договорам произведены расчеты, – заявил заместитель начальника строительного управления Главного управления обустройства войск Минобороны России Александр Козлов.

Теперь в Минобороны намерены провести проверку по фактам, изложенным в статье.

– Мы со своей стороны проверим записи в журналах на КПП объекта. Отмечу, что, если бы ребята обратились к нам хотя бы в марте, прояснить вопрос было бы намного проще, – добавил Александр Козлов.