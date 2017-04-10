Миннац: здание бывшей глазной больницы восстановили на деньги РПЦ

Здание корпуса глазного отделения губернской земской больницы было построено в 1909 году по проекту инженера-архитектора В. Н. Лядинского. В девяностых годах двадцатого века здание было в ужасающем состоянии, а у государства просто не было возможности восстановить памятник архитектуры, сообщили в министерстве по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями.

В начале двухтысячных годов, после того, как клиника освободила помещение на улице Федосовой, Русская Православная Церковь нашла в себе силы и возможности предложить властям и жителям Петрозаводска возродить историческое здание, тогда оно было передано в безвозмездное пользование Спасо-Кижскому Патриаршему подворью. На восстановление здания были потрачены собственные средства РПЦ, а также деньги меценатов. Государство финансового участия в этой работе не принимало.

Здание епархиального управления гармонично вписывается в ансамбль набережной Онежского озера. Сотрудники епархии регулярно проводят уборку прилегающей территории, которая является излюбленным местом отдыха горожан и гостей столицы Карелии.

Деятельность Русской Православной Церкви по праву можно назвать социально ориентированной. Духовенство республики ведет комплексную работу с населением в больницах и тюрьмах, активно взаимодействует с молодежью, оказывает помощь нуждающимся, участвует в мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан, сообщили в ведомстве.

Напомним, что в начале апреля здание на набережной Петрозаводска было передано из республиканской в собственность РПЦ.