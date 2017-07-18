Минкомсвязи РФ: отмена роуминга повлечет рост тарифов на сотовую связь

Тарифы на услуги сотовой связи вырастут в случае отмены платы за роуминг по России. Об этом заявила директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая.

«Отмена роуминга повлечет рост тарифов на сотовую связь для всех абонентов. Сейчас услугами роуминга внутри РФ пользуется лишь около 7% абонентов. Если отменить плату за роуминг, то операторы вынуждены будут перераспределить затраты на обслуживание путешествующих абонентов на всех абонентов»,— цитирует чиновницу «Коммерсантъ».

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от сотовых операторов скорректировать плату за роуминг по России. Также служба пригрозила операторам взысканиями за необоснованный доход от роуминга. Компании должны выполнить требование в течение двух недель, сообщает Интернет-газета «Фонтанка»