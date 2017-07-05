Министр здравоохранения Карелии обеспокоена проблемой курения в больницах

Ольга Лазаревич отметила, что трудности по запрету курения касаются как врачей, так и пациентов.

Министр здравоохранения Карелии Ольга Лазаревич обеспокоена проблемой курения в больницах. Об этом она заявила сегодня в своем докладе на заседании правительства.

Ольга Лазаревич– Есть трудности по запрету курения в медучреждениях, это касается как пациентов, так и сотрудников. Надо найти пути решения по реализации федерального закона, который запрещает курение в общественных местах, – заявила Лазаревич.

Также немаловажным решением, по мнению министра здравоохранения Карелии, могли бы стать запрет курения на рабочем месте и доступность здорового питания для сотрудников предприятий и организаций. Кроме того, Ольга Лазаревич убеждена, что работодатель должен стимулировать своих работников на систематическое прохождение диспансеризации.

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • плотник

    Видно что в карельском здравоохранении все хорошо если чиновники озабочены курением . Приведу пример — в деревне (100 км)от Беломорска по существующим правилам Минздрава если с вами случится сердечный приступ то либо вам ждать скорую из Беломорска 3 часа ‘ либо вас довезут до другой деревни на своей скорой ( а она в поселке есть ) но не имеет права везти дальше ‘ и будете ждать в этом населенном пункте скорую из Беломорска . И дай бог вам выжить . А вы говорите — курение ! Абсурд !