Министр здравоохранения Карелии обеспокоена проблемой курения в больницах

Министр здравоохранения Карелии Ольга Лазаревич обеспокоена проблемой курения в больницах. Об этом она заявила сегодня в своем докладе на заседании правительства.

– Есть трудности по запрету курения в медучреждениях, это касается как пациентов, так и сотрудников. Надо найти пути решения по реализации федерального закона, который запрещает курение в общественных местах, – заявила Лазаревич.

Также немаловажным решением, по мнению министра здравоохранения Карелии, могли бы стать запрет курения на рабочем месте и доступность здорового питания для сотрудников предприятий и организаций. Кроме того, Ольга Лазаревич убеждена, что работодатель должен стимулировать своих работников на систематическое прохождение диспансеризации.