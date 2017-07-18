Министр образования Карелии признался, что пытается бросить курить

Александр Морозов рассказал, что начал бороться с вредной привычкой после призыва Артура Парфенчикова.

Министр образования Карелии Александр Морозов рассказал о своей борьбе с курением. Речь об этом зашла на брифинге, посвященном результатам государственной итоговой аттестации.

Избавиться от вредной привычки министра призвал врио главы региона Артур Парфенчиков, который на заседании правительства заявил, что врачам и учителям недопустимо курить. Положительный пример, по его мнению, должны подать сотрудники министерства образования и министерства здравоохранения.

— Я работаю над этим, но это сложно. Пока что пытаюсь, — рассказал журналистам Александр Морозов.

Александр Морозов. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов.

Александр Морозов. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

 

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  • плотник

    Горбачев с женой боролись с алкоголем — и все чиновники яро боролись с алкоголем ‘ Ельцин запойно пил и страна без работы крепко спилась ‘ Путин не пьет не курит и вся чиновничья рать — за здоровый образ жизни . А я курил — курю и буду курить !