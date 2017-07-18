Министр образования Карелии признался, что пытается бросить курить

Министр образования Карелии Александр Морозов рассказал о своей борьбе с курением. Речь об этом зашла на брифинге, посвященном результатам государственной итоговой аттестации.

Избавиться от вредной привычки министра призвал врио главы региона Артур Парфенчиков, который на заседании правительства заявил, что врачам и учителям недопустимо курить. Положительный пример, по его мнению, должны подать сотрудники министерства образования и министерства здравоохранения.

— Я работаю над этим, но это сложно. Пока что пытаюсь, — рассказал журналистам Александр Морозов.