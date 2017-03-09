Министр образования Карелии объяснил проблемы с электронной записью в школы

Чтобы расширить список школ, в которых запись в первые классы возможна через интернет, нужно увеличивать мощность портала госуслуг. Это требует значительных финансовых средств, пояснил в комментарии «Республике» министр образования Карелии Александр Морозов.

По его словам, сама система электронной записи сбоев не дает, зависает портал госуслуг, когда одновременно поступает слишком много запросов. Об этой проблеме «Республика» уже писала: именно так случилось в январе прошлого года, когда проводилась тестовая запись в школы.

Тогда, по утверждению специалистов, многие семьи заранее заполнили заявления, и тысячи человек «сидели на кнопке», ожидая, когда стартует запись. В результате в систему поступало около 6-7 тысяч запросов одномоментно. Многие пользователи нажимали на кнопку не один раз, когда не могли удостовериться, что их заявление отправлено. Система воспринимала это как новые запросы, и в итоге портал не выдержал.

Для совершенствования и развития системы электронной записи в школы требуется увеличение мощности портала госуслуг. Полностью эту задачу, отметил Морозов, удалось решить только в Москве: правительство российской столицы направило на эти цели большие деньги. В Карелии для решения проблемы создана рабочая группа. Но даже перевод электронной записи на федеральный портал госуслуг не позволяет обрабатывать более 300 запросов одномоментно, отметил министр.

Морозов добавил, что на 2017-2018 учебный год администрация города применила более гибкий график записи в школы, когда каждое образовательное учреждение самостоятельно устанавливает дату начала приема заявлений. Сейчас анализируется, в каких школах есть резервы помещений для открытия дополнительных классов. А на перспективу прорабатывается вопрос о том, чтобы вернуться к системе закрепления за каждой школой того или иного района города.