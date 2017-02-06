Минкомсвязь строит «большие планы» на Карелию в этом году

В рамках рабочей поездки в Карелию заместитель руководителя Минкомсвязи России Алексей Волин встретился с Александром Худилайненом. Глава Карелии поблагодарил Волина за внимание к республике. Только в прошлом году он побывал тут четыре раза.

У нас на этот год по линии нашего министерства большие планы в отношении республики Карелия. В этом году мы должны завершить создание инфраструктуры цифрового телевидения. Мы должны были построить 47 объектов. 44 объекта уже вещают. Оставшиеся три объекта должны в этом году достроить и запустить в эксплуатацию, — сообщил на встрече Алексей Волин.

Реализация этого проекта даст возможность 98% населения Карелии смотреть телевизионную картинку в цифровом качестве. Оставшуюся небольшую часть населения планируют подключить к цифровому телевидению посредством спутниковой связи.

Ее один проект, который реализовывался при помощи Волина — предоставление широкополосного доступа в интернет жителям небольших населенных пунктов. Карелия стала первым регионом в России, где такую программу воплотили в жизнь. Сейчас на очереди подключение к интернету всех медицинских учреждений республики.

Еще она тема, которая обсуждалась на встрече — развитие мобильной связи на трассах. В этом году на карельских дорогах планируется построить две вышки связи. Предпочтение отдается аварийно опасным участкам.

Мы готовы к определению этих пятен. Потому что 155 км без связи, 109 км без связи. Параметры и точки подключения мы готовы дать, — сообщил Александр Худилайнен заместителю министра.

Также, по словам Алексея Волина, сейчас найдены возможности улучшить связь в «Ласточке», курсирующей между Петрозаводском и Санкт-Петербургом. Замминистра отметил, что сам проехал в «Ласточке» и убедился, что связь в Карелии даже лучше, чем в Ленобласти.