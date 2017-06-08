Министерство образования продолжает контролировать образование детей-инвалидов

Реализация прав детей-инвалидов на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики. Об этом сообщает правительство Карелии на своем сайте. Сегодня в Карелии адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ реализуют государственные школы-интернаты № 18, 21, 23, 24, муниципальная школа-интернат № 14 в поселке Надвоицы и Центр психолого-медико-социального сопровождения в Пудоже. Данные организации ориентированы на образование детей с множественными нарушениями здоровья и развития.

В каждом районе республики создана сеть муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обучаются дети с ОВЗ. Количество детей, для которых создаются специальные условия образования, и количество образовательных организаций для них растет. В настоящее время более 1800 детей с ОВЗ обучаются в 176 специальных классах школ, 2,5 тысяч детей интегрированы в общеобразовательные классы. В следующем учебном году охват детей данной категории различными формами общего образования не уменьшится.

Запросы родителей по созданию специальных условий для получения образования детей с ОВЗ с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в полной мере удовлетворяются по месту его постоянного проживания.

В Петрозаводске родителей детей-инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями развития определялась с местами получения образования. На сегодня все заявления родителей удовлетворены. Вопрос обеспечения местами детей со сложной структурой дефекта контролирует Министерство образования Карелии.

С нового учебного года дети с тяжелой инвалидностью будут получать образование по индивидуальной программе в школе-интернате №24. В настоящее время здесь обучается 144 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, на 2017 и 2018 учебный год укомплектовано три первых класса для детей с умственной отсталостью. Существует возможность увеличения охвата обучающихся, но аварийное состояние здания не позволяет обеспечить предельную наполняемость. Для этого требуется проведение комплекса ремонтных работ, который запланирован на период с 2018 по 2020 годы.

В 2016 году в системе государственных образовательных организаций произошли изменения: школа-интернат №21 реорганизована путем присоединения к ней 22-го интерната. Положительное решение о реорганизации приняла межведомственная комиссия, оценив все последствия принятия данного решения. Министерством образования России нарушений законодательства не выявлено.

Напомним, школа-интернат №22 заканчивала обучение детей с тяжелыми нарушениями речи на уровне начального общего образования. Образовательный процесс осуществлялся в приспособленном спальном корпусе. Оборудовать кабинеты для полноценного освоения программы основного и среднего общего образования в данной школе не представлялось возможным. Здание по экспертной оценке пригодно для эксплуатации после проведения капитального ремонта и приведения в соответствие согласно нормативным требованиям для зданий общественного назначения.

Ежегодно дети данной школы после четвертого класса продолжали обучение в обычных школах по месту жительства. При этом коррекционная работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи была не завершена.

С целью продолжения обучения детей 22-го интерната на ступени основного общего и среднего общего образования было принято решение об открытии классов для детей с тяжелыми нарушениями речи на базе школы-интерната №21. Здесь созданы условия для образования в полном объеме и организовано психолого-педагогическое сопровождение детей. Все педагогические кадры имеют специальное (дефектологическое) образование.

Вместе с тем, специальное (коррекционное) образование для детей с тяжелыми нарушениями речи развивается в Карелии на протяжении ряда лет. В прошлом учебном году в районах республики продолжили свою работу 64 класса детей с тяжелыми нарушениями речи с охватом 964 человека по адаптированным образовательным программам.

Относительно медицинской реабилитации детей-инвалидов, необходимо отметить, что по законодательству оказание медицинской помощи несовершеннолетним оказывается в учреждениях системы здравоохранения. В рамках договоров сетевого взаимодействия отдельные виды медицинской помощи детям осуществляются на базе школ-интернатов сотрудниками медицинских организаций.

Вопрос медицинского обслуживания обучающихся государственных образовательных организаций обсуждался на межведомственных совещаниях, встречах с родителями. По итогам обсуждений профильному министерству поручено содействовать в проведении диагностических обследований карельских детей в федеральных центрах, обеспечивать доступность услуг республиканских и муниципальных центров медицинской реабилитации, готовить специалистов-реабилитологов для работы на базе медицинских учреждений. Родителям детей-инвалидов представлен порядок медицинской реабилитации в Карелии, показаны ресурсы городских поликлиник и больниц для оказания адресной медицинской помощи.

Министерство образования Карелии осуществляет систематический контроль за реализацией прав всех детей с ограниченными возможностями здоровья на образование. Дополнительно сообщаем, что во всех государственных общеобразовательных специальных (коррекционных) школах-интернатах имеются вакантные места для зачисления, и не только в первые классы. Информация о приемной кампании доступна на сайтах учреждений.