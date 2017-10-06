Минимальная зарплата бюджетников в Карелии вырастет почти на треть. Соответствующее трехстороннее соглашение сегодня уже в восьмой раз подписали правительство Карелии, объединение профсоюзов и союз промышленников и предпринимателей.

В соответствии с данным документом минимальный размер зарплаты бюджетников с 1 января 2018 года составит 10 тысяч рублей и увеличится на 30% по сравнению с действующим уровнем. Размер минимальной зарплаты для работников небюджетной сферы с 1 января не должен быть ниже прожиточного минимума, установленного на 3-й квартал 2017 года.

– Мы должны способствовать конкурентоспособности нашей экономики. Сегодняшнее соглашение возлагает серьезные обязательства на экономический блок правительства, в том числе в части тарифной политики, чтобы в области себестоимости мы были конкурентными, – заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.