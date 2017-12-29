Минэкономики: время торговли алкоголем в Карелии сократят не с 31 декабря, а с 1 января

Изменения в законодательство, регламентирующее торговлю алкоголем в Карелии, вступают в действие не 31 декабря, а с 1 января 2018 года, об этом «Республике» рассказали в отделе контроля за оборотом алкогольной продукции Минэкономики Карелии. Ранее сообщалось, что время торговли спиртным будет сокращено уже накануне Нового года.

Время розничной продажи алкоголя с 1 января сократится на три часа. Сейчас в Карелии торговать спиртным запрещено с 23:00 до 8:00. Изменения предусматривают, что горячительные напитки можно будет купить с 10:00 до 22.00.

Напомним, на предновогодней сессии парламент республики принял ограничивающий время торговли спиртным законопроект, который был предложен главой региона Артуром Парфенчиковым.

Новый закон также полностью запрещает продажу спиртного 1 июня — в Международный день защиты детей и 1 сентября — в День знаний. Если же 1 сентября приходится на выходной день, алкоголь нельзя будет купить в первый, следующий за ним, рабочий день. В этом году время продажи было ограничено несколькими часами.

Отметим, что нововведения не касаются продажи алкоголя в кафе и ресторанах.