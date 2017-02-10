Михаил Федотов: «От СПЧ невозможно что-либо скрыть»

Карелию с трехдневным визитом посетила большая делегация Совета по правам человека при президенте России. В последний день работы Глава СПЧ Михаил Федотов и Александр Худилайнен подвели итоги прошедших в республике встреч и мероприятий. В комментариях журналистам председатель Совета Михаил Федотов рассказал, какие рекомендации общественники и правозащитники планируют сформировать по результатам визита в Карелию.

— Главное, на что надо обратить внимание в технологическом плане — на укрепление взаимодействия между органами власти и гражданским обществом. В Карелии, слава Богу, очень активное, очень развитое гражданское общество. Много самостоятельных, активных граждан, активных общественных организаций. Они могут вместе с органами власти республики, местным самоуправлением решить очень многие проблемы. Я уверен, что они будут решены. Я бы обратил особое внимание на задачи в области экологии. Карелия так прекрасна, очень хотелось бы сохранить эту прекрасную землю для внуков и правнуков в первозданной красоте, — сказал Михаил Федотов.

Александр Худилайнен поблагодарил членов СПЧ за работу в регионе и рассказал, какой главный вывод сделал для себя:

— Надо чаще общаться, и с гостями, и с активной общественностью республики. В последние годы идет объединение усилий власти и общества, пример тому — республиканская программа поддержки местных инициатив, а также приоритетный проект «Комфортная городская среда», инициатором которого выступил Президент России, — сказал Александр Худилайнен.

По его словам, необходимо и дальше идти по пути улучшения взаимодействия общественных организаций с исполнительной властью, местным самоуправлением. Михаил Федотов в свою очередь также отметил, что по итогам визита уже намечен целый ряд вопросов, решение которых члены СПЧ готовы поддержать на федеральном уровне.

— Это, в частности, принятие федерального закона о защите Онежского и Ладожского озер, предложение о внесении изменений в законодательство о поддержке детей инвалидов, законодательство об общественном контроле. Целый ряд наработанных предложений, которые мы будем уточнять, детализировать, и в самое ближайшее время рекомендации совета будут готовы. Надеемся на то, что и Общественная палата, и совет по правам человека в Карелии примут участие в подготовке рекомендаций, — пояснил Михаил Федотов.

Представители СМИ напомнили, что СПЧ регулярно посещает разные регионы России, и поинтересовались: есть ли специфика у тех проблем, которые были в центре внимания членов Совета в Карелии?

— Каждый регион специфичен, но в каждом регионе мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Экологические проблемы есть всюду, проблемы переселения из аварийного жилья есть всюду, проблемы с обеспечением детей-инвалидов есть всюду. Эти проблемы имеют общероссийское распространение, хотя в некоторых регионах мы видели такое, что лучше бы не видеть. Здесь ничего катастрофического не увидели, мы увидели проблемы, которые можно решить, — добавил председатель Совета.

Особенно Михаил Федотов отметил то, что в Карелии есть республиканский Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Такие советы созданы далеко не в каждом субъекте Федерации. СПЧ всегда старается посетить регионы, где есть советы, чтобы посмотреть, как работают эти общественные структуры, если необходимо – оказать помощь.

В завершение беседы журналисты задали председателю СПЧ вопрос: все ли члены СПЧ в Карелии увидели, что хотели увидеть, не пытались ли от них чего-то скрыть, увести в сторону от каких-либо проблемных тем?