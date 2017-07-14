Фестиваль рыбной ловли откроет «главный егерь России» Кузьмич

11–12 августа всех любителей рыбалки и активного отдыха приглашают в город Сортавала на международный фестиваль рыбной ловли «Ладожские шхеры». Площадкой фестиваля станет территория туркомплекса «Пийпун Пиха» на берегу Ладожского озера, сообщает пресс-служба правительства.

В 2017 году фестиваль рыбной ловли состоится в восьмой раз. Для участников и гостей фестиваля подготовлена разнообразная развлекательная программа. Ее представит народный киногерой – «главный егерь России» Кузьмич.

Интересно будет не только рыбакам, отправившимся на рыбалку. Оставшиеся на берегу научатся играть в кююккя, поучаствуют в мастер-классах по приготовлению уникальных карельских блюд, смогут выиграть призы в оригинальных конкурсах, изготовить своими руками карельские сувениры и пообщаться с удивительными северными собаками породы хаски.

Горный парк «Рускеала» примет участников фестиваля на экскурсии по специальным льготным ценам. Опытные гиды проведут гостей не только по наземным экологическим тропам, но и представят новый эксклюзивный спелеомаршрут «Подземная Рускеала».

Победителей фестиваля ждут впечатляющие призы. Основные номинации – самая большая пойманная рыба и самый большой улов. Главный приз – катер.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Республики Карелия. Подробную информацию об участии в фестивале, список спонсоров и участников можно найти на сайте оргкомитета www.fishfestival.ru или в группе мероприятия в «ВКонтакте» https://vk.com/fishfestival_2017 . Телефон оргкомитета (компания «Колмас. Карелия») +7-921-527-28-17.