Место, куда тянутся люди

Петрозаводчанин Дмитрий Кузнецов всю жизнь живет в доме на улице Красной – прямо напротив Парка 50-летия пионерской организации.

— Здесь место притяжения горожан и летом, и зимой. Здесь проходят городские мероприятия. Есть удобные подъезды, мамочки с колясками и инвалиды могут спускаться – склон довольно пологий. По традиции сюда приезжают молодожены. Женихи переносят невест по мостам через Неглинку. Зимой это, конечно, детские горки. Каждый вечер, особенно в выходные, здесь дети катаются на ватрушках, на санках. Всегда так было. Это уникальное место в центре города, — говорит житель Петрозаводска.

И сам Дмитрий Кузнецов сегодня проводит время в парке со своими тремя детьми, выгуливает собаку. Он с ностальгией вспоминает те времена, когда парк и главная его достопримечательность – река Неглинка — были ухоженными и красивыми.

— Берега были облицованы брусчаткой из природного камня. Реку чистили, углубляли дно. Рыба водилась мелкая, — вспоминает Дмитрий. — За последние 20 лет река превратилась в большую сточную канаву глубиной по колено, которую можно перейти. Посреди реки растут деревья, появились небольшие острова. Неглинка представляет собой жалкое зрелище.

Парк 50-летия пионерской организации Петрозаводск. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Парк 50-летия пионерской организации Петрозаводск. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Парк 50-летия пионерской организации Петрозаводск. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Парк 50-летия пионерской организации Петрозаводск. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Парк 50-летия пионерской организации Петрозаводск. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Река, ее берега и мосты относятся к федеральному ведомству Министерства природных ресурсов. По словам Дмитрия Кузнецова в воды Неглинки спускают несколько канализационных стоков, хотя власти утверждают, что это ливневая канализация.

— Но по запаху, цвету и температуре понятно, что это канализация, — говорит Дмитрий Кузнецов.

Проект

Жителю Петрозаводска не нравится наблюдать, как гибнет любимое с детства место, поэтому он решил стать инициатором проекта по благоустройству в рамках программы «Комфортная городская среда».

— Я посмотрел большое количество проектов, которые подготовили горожане, — говорит Дмитрий Кузнецов. – И удивился, что никто не заявил этот парк. Тогда решил сам инициировать заявку. Хочется создать здесь пешеходную зону, место, куда тянутся люди. Чтобы люди могли безопасно по освещенной, красивой территории гулять, отдыхать, кататься на велосипедах.

Справка «Республики» Напомним, приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2018-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и общественных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в органы местного самоуправления на конкурсной основе, во втором речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Победители определятся путем тайного рейтингового народного голосования, к которому допустят всех жителей старше 14 лет. Заявки, которые получат наибольшее количество голосов жителей Карелии, будут реализованы в первую очередь до 1 октября 2018 года. Остальные — позднее, но ни один проект не будет исключен из программы.

Прежде всего, проект предполагает очистку и углубление русла реки, а также обустройство ее берегов. Также нужно отремонтировать мосты, сделать их безопасными. На верху пологого склона с советских времен остались заасфальтированные площадки. Здесь инициаторы проекта планируют разместить спортивную и детскую игровую площадку. Также нужно дополнить освещение: на дорожке от первого моста до новой церкви нет ни одного фонаря.

— Также мы хотели бы сделать небольшой цветник. Проект предусматривает и строительство небольшого горизонтального пешеходного мостика, который позволит встать посередине реки, полюбоваться пейзажами, пофотографироваться, — объясняет Дмитрий Кузнецов.

Проект благоустройства парка 50-летия пионерской организации Проект благоустройства парка 50-летия пионерской организации Проект благоустройства парка 50-летия пионерской организации

Кроме того, инициатор проекта собирается написать жалобу в Министерство природных ресурсов, чтобы провели проверку и доказать, что в Неглинку сливают канализацию. Петрозаводчанин считает, что проверяющие органы должны взять пробы из сливов.

Активность

Дмитрий Кузнецов отмечает и позитивные преображения парка 50-летия пионерской организации. В прошлом году здесь наконец-то отремонтировали лестницы, ведущие с крутых склонов.

— Это для нас была самая большая проблема. Этот спуск полгода назад представлял из себя горку с кусками камней. Люди писали жалобы и были услышаны: лестницы, ведущие в парк сделали, — сказал петрозаводчанин.

Парк 50-летия пионерской организации Петрозаводск. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Парк 50-летия пионерской организации Петрозаводск. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Парк 50-летия пионерской организации Петрозаводск. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Парк 50-летия пионерской организации Петрозаводск. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Парк 50-летия пионерской организации Петрозаводск. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Результат дают и городские акции по уборке и посадке деревьев. Дмитрий Кузнецов говорит, что на них собирается множество жителей Петрозаводска.

— Все люди, которые гуляют в этом парке, выходят. Я уверен, что, если будет объявлен какой-то субботник, или будет нужна помощь по погрузке-разгрузке или еще в чем-то, люди придут, — считает инициатор проекта благоустройства парка.

У него есть идеи, как привлечь к благоустройству парка и реконструкции набережной вдоль реки жителей города. Например, предложить поставить именной каменный блок на набережную: найдутся и молодожены, и семьи, которые захотят на десятилетия вписать свои имена, найдутся люди, которые и купят этот блок, и приедут его установить.

— Отклик от горожан огромный. Это все работает. Сейчас уже пришло то поколение, которое понимает, что если сами не помогаем и ни в чем не участвуем, то ничего и не изменится, — говорит Дмитрий Кузнецов.