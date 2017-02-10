Мешок или жизнь?

Жесткое, правдивое, шокирующее зрелище. Студенты лесотехнического техникума Петрозаводска прошли краш-курс «Цените жизнь». Дорожные полицейские максимально близко к реальности показали подросткам то, с чем сами сталкиваются каждый день.

Старший инспектор Госавтоинспекции Карелии Елена Есетская студенческой аудитории официально представилась один раз. Больше официоза не было. Сотрудница самого техникума, Юлия Прохорова, рассказала, как два года назад попала в ДТП. Как прервалась намечавшаяся карьера актрисы, только-только снявшейся в фильме «А зори здесь тихие…». Она спешила в Москву, на новую съемку. К новой жизни.

— И потом мне рассказывали, что я, лежа с переломанными костями, пыталась встать и говорила, что мне надо ехать, отпустите меня. И я теперь рассказываю эту слезную историю о том, как одно неверное движение, неверный шаг может лишить вас мечты, — рассказала Юлия Прохорова.

Юлия Прохорова

Юлия Прохорова. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Спасатели показатели студентам видеозаписи, на которых видно, во что превращается автомобиль во время ДТП.

— Можете представить теперь, что происходит с человеческим телом. И вот это вот мы наблюдаем постоянно, — отметил фельдшер-спасатель медико-психологической службы МЧС Карелии Артем Филиппов. — Вот здесь у меня представлен мешок, кто-нибудь знает, для чего он нужен? В нем перевозят тех, кому уже спешить некуда.  Желающие есть примерить на себе этот мешок?

В зале раздавались крики «Да!» — но на сцену никто не вышел. Опробовать на себе оборудование для транспортировки раненых — вот все, на что хватило смелости у собравшихся. В том числе у корреспондента «Республики», якобы сломавшему позвоночник в мнимом ДТП.

Краш-курс. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
Краш-курс. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
Краш-курс. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
Краш-курс. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

 

Студенты, конечно, были ошарашены такими откровениями специальных служб. Но поняли все правильно.

Снежана Окунина. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов

— Я, честно, заплакала, — призналась Снежана Окунина. — Все очень близко к сердцу беру, представляю себя в такой ситуации. И меня сразу начинает колотить, всех так жалко, всех сразу захотелось обнять.

Сергей Сидоров. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов

— Понимаете, большая скорость, и человек на машине влетает в бок другой машине, — рассказал Сергей Сидоров. — А ты это все видишь и понимаешь, что мог бы оказаться в этой машине. Я даже не знаю, как это описать… Плохо.

Полина Исакова. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов

— Ты переживаешь за каждого, кто был в такой ситуации. Я как знающий человек могу сказать, что это очень больно — терять родного человека. Эмоции просто зашкаливали, слезы на глазах были неимоверные, — сказала Полина Исакова.

Такие вот, максимально наполненные эмоциями, краш-курсы карельские дорожные полицейские проводят второй год.

— Это логично, потому что само мероприятие диктует форму, содержание, — отметила Елена Есетская. — И для того, чтобы это было сильно, чтобы что-то повернулось в душе, внешняя атрибутика необходима. Флешмоб, вот все вместе встали, все вместе прочувствовали. Чтобы объединить зал, надо делать именно это.

Елена Есетская

Елена Есетская. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Опыт краш-курсов в нашей Госавтоинспекции переняли у немецких коллег. Вот только у них задействуют команду профессиональных актеров, работающих по сценарию. А в Петрозаводске все рассказчики — подлинные свидетели и участники аварий.

 

Общество   /   , ,
Александр Батов
Александр Батов
Специальный корреспондент информагентства «Республика»
Абзац