Мешок или жизнь?

Старший инспектор Госавтоинспекции Карелии Елена Есетская студенческой аудитории официально представилась один раз. Больше официоза не было. Сотрудница самого техникума, Юлия Прохорова, рассказала, как два года назад попала в ДТП. Как прервалась намечавшаяся карьера актрисы, только-только снявшейся в фильме «А зори здесь тихие…». Она спешила в Москву, на новую съемку. К новой жизни.

— И потом мне рассказывали, что я, лежа с переломанными костями, пыталась встать и говорила, что мне надо ехать, отпустите меня. И я теперь рассказываю эту слезную историю о том, как одно неверное движение, неверный шаг может лишить вас мечты, — рассказала Юлия Прохорова.

Спасатели показатели студентам видеозаписи, на которых видно, во что превращается автомобиль во время ДТП.

— Можете представить теперь, что происходит с человеческим телом. И вот это вот мы наблюдаем постоянно, — отметил фельдшер-спасатель медико-психологической службы МЧС Карелии Артем Филиппов. — Вот здесь у меня представлен мешок, кто-нибудь знает, для чего он нужен? В нем перевозят тех, кому уже спешить некуда. Желающие есть примерить на себе этот мешок?

В зале раздавались крики «Да!» — но на сцену никто не вышел. Опробовать на себе оборудование для транспортировки раненых — вот все, на что хватило смелости у собравшихся. В том числе у корреспондента «Республики», якобы сломавшему позвоночник в мнимом ДТП.

Краш-курс. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Краш-курс. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Краш-курс. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Краш-курс. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Студенты, конечно, были ошарашены такими откровениями специальных служб. Но поняли все правильно.

— Я, честно, заплакала, — призналась Снежана Окунина. — Все очень близко к сердцу беру, представляю себя в такой ситуации. И меня сразу начинает колотить, всех так жалко, всех сразу захотелось обнять.

— Понимаете, большая скорость, и человек на машине влетает в бок другой машине, — рассказал Сергей Сидоров. — А ты это все видишь и понимаешь, что мог бы оказаться в этой машине. Я даже не знаю, как это описать… Плохо.

— Ты переживаешь за каждого, кто был в такой ситуации. Я как знающий человек могу сказать, что это очень больно — терять родного человека. Эмоции просто зашкаливали, слезы на глазах были неимоверные, — сказала Полина Исакова.

Такие вот, максимально наполненные эмоциями, краш-курсы карельские дорожные полицейские проводят второй год.

— Это логично, потому что само мероприятие диктует форму, содержание, — отметила Елена Есетская. — И для того, чтобы это было сильно, чтобы что-то повернулось в душе, внешняя атрибутика необходима. Флешмоб, вот все вместе встали, все вместе прочувствовали. Чтобы объединить зал, надо делать именно это.

Опыт краш-курсов в нашей Госавтоинспекции переняли у немецких коллег. Вот только у них задействуют команду профессиональных актеров, работающих по сценарию. А в Петрозаводске все рассказчики — подлинные свидетели и участники аварий.