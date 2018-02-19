Мэрия запретит остановку на девяти улицах Петрозаводска

Администрация Петрозаводска запретит остановку на девяти городских улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Это делается для повышения безопасности дорожного движения, предупреждения ДТП и снижения тяжести их последствий. Также в горадминистрации считают, что новая организация дорожного движения улучшит пропускную способность и будет способствовать проведению качественной уборки улиц.

Остановка транспортных средств будет запрещена:

— на улице Хейкконена в районе дома № 37 (бассейн «Н2О») по обеим сторонам с установкой соответствующих знаков 3.27 «Остановка запрещена»,

— на бульваре Интернационалистов в районе дома № 22 с установкой соответствующих знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.5.7 «Время действия» («пятница 00.00-06.00») и 8.24 «Работает эвакуатор»,

— на улице Заводской в районе дома № 18 с установкой соответствующих знаков 3.27 «Остановка запрещена»,

— на пр. А.Невского в районе домов № 10 и № 12 с установкой соответствующих знаков 3.27 «Остановка запрещена»,

— на ул. Свердлова по нечетной стороне и по четной стороне от дома № 10 до перекрестка с ул. Кирова с установкой соответствующих знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.5.7 «Время действия» («пятница 00.00-06.00») и 8.24 «Работает эвакуатор»,

— на пр. Октябрьском на отрезке между улицей Мелентьевой и улицей Краснодонцев с установкой соответствующих знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.5.7 «Время действия» (по четной стороне – «вторник 00.00-06.00», по нечетной стороне – «среда 00.00-06.00») и 8.24 «Работает эвакуатор»,

— по ул. Горького на участке от ул. Герцена до ул. Антикайнена с установкой соответствующих знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.5.7 «Время действия» (по четной стороне – постоянно, по нечетной стороне – «вторник 00.00-06.00») и 8.24 «Работает эвакуатор»,

— на ул. Антикайнена по нечетной стороне от д. № 1 до моста с установкой соответствующих знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор»,

— на ул.Герцена по четной стороне от ул. Гоголя до пр. Ленина с установкой соответствующих знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.5.7 «Время действия» («вторник 00.00-06.00») и 8.24 «Работает эвакуатор».

Изменения будут введены в действие с 7 марта.