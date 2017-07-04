Мэрия Суоярви купит 11 квартир под расселение аварийного жилья

Администрация Суоярвского городского поселения информирует всех заинтересованных лиц, что в июле-августе 2017 года будет объявлен электронный аукцион на покупку 11 благоустроенных квартир для расселения аварийного жилья. Квартиры предполагается приобрести на вторичном рынке в рамках второго этапа Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Мэрия просит потенциальных продавцов обращаться в администрацию города по электронной почте suo_gp@mail.ru , suogkh@mail.ru или по телефону (8-814-57) 5-18-49 до 5 июля 2017 года.

Жилое помещение должно быть пригодным для проживания, не должно быть признанно ветхим или аварийным. Квартира должна быть с исправными коммуникациями и строительными конструкциями, подключена к системам инженерного обеспечения по постоянной схеме и полностью готова к эксплуатации. Также одно из требований — в квартире должен быть выполнен косметический ремонт. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте мэрии Суоярви.