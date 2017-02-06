Мэрия проведет рейды против несанкционированной рекламы в Петрозаводске

В марте городские власти должны провести серию рейдов, направленных на борьбу с несанкционированной уличной рекламой в Петрозаводске. Как сообщает пресс-центр мэрии, такое поручение глава города Ирина Мирошник дала своим подчиненным на сегодняшнем совещании.

В мэрии считают, что в последнее время количество листовок и вывесок на улицах Петрозаводска заметно выросло. В качестве негативного примера сотрудники администрации называют улицу Древлянка и Октябрьский проспект.

— Когда станет немного теплее, перед проведением полномасштабных субботников, надо провести ряд акций по очистке города от рекламы, — резюмировала Мирошник.

Ранее сообщалось, что городские власти намерены увеличить количество рекламных мест в городе в шесть раз.