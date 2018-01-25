Мэрия предупреждает горожан о мошенниках

Администрация Петрозаводска призывает жителей быть бдительными и внимательными: в городе орудуют мошенники, обманывающие пожилых людей, в том числе по телефону.

Часто злоумышленники представляются работниками городских или социальных служб, чтобы войти в доверие и попасть в жилье. Мэрия Петрозаводска напоминает, что все городские службы работают с пенсионерами только по предварительной договоренности.

Администрация рекомендует не отвечать на звонки или смс с неизвестных телефонных номеров, не разглашать по телефону личную информацию, не открывать посторонним двери, требовать у «социальных работников» удостоверения и никому не доверять операции с деньгами.