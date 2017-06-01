Мэрия предложила за счет бизнесменов установить в Петрозаводске 44 остановки

Комиссия Петросовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспорту рассмотрела изменения в схему размещения рекламных конструкций в Петрозаводске. Внести изменения предложили представители городской мэрии.

Сотрудники администрации хотят включить в схему 44 остановки, которые с 2017 года могут представлять собой вид рекламных конструкций. Предполагается, что устанавливать остановки за свой счет будут предприниматели, победившие в организованных мэрией конкурсах.

В городской администрации рассчитывают, что бизнесмены компенсируют расходы на установку объектов благодаря рекламе, которую смогут на них размещать. По информации отдела транспорта, несколько предприятий города заинтересованы в такой схеме работы.

Подчеркивается, что павильоны будут создаваться по единым стандартам. Известно, что каркас остановок будет металлическим, цвет – серым. В стандартах также пропишут минимальные и максимальные размеры, которым должны будут отвечать объекты. Внешний вид павильонов согласован с главным архитектором города.

Предполагается, что первые конкурсы на установку таких павильонов ожидания транспорта пройдут в сентябре 2017 года.

Члены комиссии усомнились, что петрозаводские бизнесмены согласятся устанавливать остановки за свой счет. В качестве альтернативы депутат Павел Сандберг предложил разрабатывать и устанавливать объекты силами мэрии, а затем сдавать их в пользование предпринимателям за плату.

В результате комиссия решила отклонить проект решения, предложенный мэрией. Новый его вариант будет искать рабочая группа, в которую должны войти представители городского и молодежного советов, а также администрации Петрозаводска.