Мэрия Петрозаводска запретит стоянку на проспекте Ленина от въезда между домами № 36 и № 38 до улицы Анохина. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Уже 5 апреля на этом участке установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».