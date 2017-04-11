Мэрия Петрозаводска запретила выход на лед

Выход на лед водных объектов Петрозаводска запрещен с 10 апреля. Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэрии карельской столицы.

Городские власти приняли такое решение в связи с началом активного таяния снега и неоднородным состоянием ледового покрова всех петрозаводских водных объектов.