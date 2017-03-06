Мэрия Петрозаводска в апреле проведет курсы для общественных контролеров

Сегодня на прямую линию врио главы региона позвонил житель Петрозаводска и попросил включить его в ряды общественных контролеров, которые совместно со специалистами горадминистрации проверяют качество дорожного ремонта.

— Насколько мне известно, программа ремонта дорог в Петрозаводске продолжится. В список попала улица Шотмана. Хотел бы поучаствовать в общественном контроле, — сказал горожанин.

Напомним, что проект «Общественный контролер» стартовал в столице Карелии минувшим летом. Общественники прошли обучение на семинарах в Автотраснпортном техникуме. В апреле горадминистрация организует новые курсы для горожан, желающих поучаствовать в контроле над качеством дорожного ремонта.

— Безусловно, мы будем рады помощи общественников, — сказала глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Глава города также пообещала, что в самое ближайшее время информация о том, как стать общественным контролером, появится на сайте горадминистрации в максимально доступном и удобном для петрозаводчан виде. Артур Парфенчиков поблагодарил позвонившего жителя Петрозаводска за гражданскую позицию. И порекомендовал мэрии широко информировать горожан о проекте, в том числе через электронные СМИ.