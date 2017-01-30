Мэрия Петрозаводска смягчила правила аккредитации журналистов

Администрация Петрозаводска изменила правила аккредитации журналистов при мэрии. Об этом на сайте юридической службы по защите прав журналистов сообщила медиаюрист Елена Пальцева. Постановление, вносящее изменения в правила, было опубликовано 27 января.

Кроме того, на сторону журналистов, недовольных прежней редакцией правил аккредитации, встал Верховный суд Карелии. Как сообщает Елена Пальцева, суд признал недействующими четыре из пяти оспариваемых пунктов документа.

Ранее правила аккредитации подвергли критике в правовом управлении при администрации главы Карелии.