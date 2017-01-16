Мэрия Петрозаводска проверит качество уборки дворов

Сегодня в Петрозаводске пройдут контрольные проверки управляющих компаний: специалисты мэрии проверят, как организации справляются с уборкой дворов. Об этом на заседании штаба по вопросам ЖКХ рассказал председатель комитета ЖКХ Денис Жердев. Он также поручил обратить особое внимание на очистку придомовых территорий от снега и уборку наледи на крышах.

На заседании штаба обсудили уборку и городских улиц. Компания «ТехРент» вывела на дороги Петрозаводска 35 единиц техники, которые устраняют последствия воскресного снегопада. Особое внимание руководителя организации попросили обратить на тротуары.