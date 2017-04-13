Мэрия Петрозаводска призывает горожан жаловаться на нарушителей парковки

Мэрия Петрозаводска призывает горожан жаловаться на парковку на газонах. Свидетелей неправильной парковки просят фиксировать правонарушение на фото или видео и жаловаться своему участковому, в ГИБДД либо в администрацию города.

– При оформлении жалобы нужно указать свои данные, написанную и максимально детально изложенную жалобу, предоставть доказательства виновности обвиняемого водителя (фото и/или видео), на которых четко виден номер машины нарушителя и объективная привязка к местности (в кадр должен попасть номер дома и т. д.), указать место, время и дату нарушения, – сообщает мэрия.

Подробный алгоритм действий в подобных случаях разработали специалисты управления муниципального контроля аппарата петрозаводской администрации.

Напомним, парковка на газоне – административное правонарушение, которое влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц — от одной тысячи до пяти тысяч рублей, а на юридических лиц – от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.