Мэрия Петрозаводска приобретет пять квартир для переселенцев из домов вблизи Гоголевского моста

Администрация города провела аукцион на приобретение квартир для жильцов домов, которые расселяются в рамках реализации проекта по строительству нового Гоголевского моста. Как рассказала сегодня на традиционной еженедельной встрече с журналистами глава города Ирина Мирошник, до конца этой недели будут подписаны контракты на приобретение пяти квартир.

Для того, чтобы переселить всех граждан, требуется приобрести еще шесть квартир. До начала мая будет проведен еще один аукцион, и, по словам Ирины Мирошник, администрация города надеется, что эту проблему удастся полностью разрешить.

Напомним, об аукционе на приобретение пяти квартир глава города рассказала журналистам в начале месяца. Она заявила, что мэрия рассчитывает приобрести жилье во второй половине апреля.