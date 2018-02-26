Мэрия Петрозаводска приглашает старшеклассников города в «Коридоры власти»

Молодежная игра «Коридоры власти» пройдет в последний день зимы в мэрии Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Игра проводится, чтобы показать школьникам, как работают органы местного самоуправления. Она является частью проекта «Проявка: позитивный выбор для активных старшеклассников». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Мэрия Петрозаводска ожидает, что участвовать будут 20 команд по 5-7 человек. Начало — 28 февраля в 16:00. Победителей наградят 1 марта.