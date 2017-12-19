Мэрия Петрозаводска предлагает конфисковать товар нелегальных уличных продавцов

Мэрия Петрозаводска подвела итоги борьбы с несанкционированной торговлей и рекламой. Как рассказал на совещании заместитель мэра Петрозаводска Андрей Иванов, сегодня в городе есть 287 мест, где торговля разрешена, из них 60 мест для сезонной торговли.

– С прискорбием сообщаю, что количество несанкционированной торговли в городе увеличилось, – сказал Андрей Иванов. – Каждую неделю администрация проводит рейды, но это не помогает: люди платят штрафы и продолжают торговать на том же месте уже на следующий день. А штрафовать их снова, пока не завершены все формальности с первым штрафом, мы не можем.

За год специалисты администрации составили 178 протоколов на 505 тысяч рублей штрафов. Заплатили только 160 тысяч рублей.

Чтобы изменить ситуацию, администрация предложила изменить закон: увеличить штрафы (сейчас он составляет тысячу рублей) и конфисковать у нелегальных торговцев товар.