Мэрия Петрозаводска показала, как может выглядеть стела воинской славы

Максимальная цена контракта на составление ПСД составляет 1,2 миллиона рублей. Победителю предстоит разработать проектную документацию, в том числе выполнить работы по инженерным изысканиям и получить положительное заключение госэкспертизы. Сделать это подрядчику предстоит до 11 мая этого года.

В документации конкурса также есть визуализация стелы в архитектурном окружении, поэтому уже сейчас можно представить, как будет выглядеть площадка перед зданием мэрии.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что городские власти определились с местом установки стелы «Город воинской славы», согласившись с предложением скульптора Александра Кима, предложившего поставить стелу у здания мэрии.