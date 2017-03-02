Мэрия Петрозаводска показала, как может выглядеть стела воинской славы

Администрация города объявила конкурс на подготовку проектной документации на строительство памятной стелы.

Максимальная цена контракта на составление ПСД составляет 1,2 миллиона рублей. Победителю предстоит разработать проектную документацию, в том числе выполнить работы по инженерным изысканиям и получить положительное заключение госэкспертизы. Сделать это подрядчику предстоит до 11 мая этого года.

В документации конкурса также есть визуализация стелы в архитектурном окружении, поэтому уже сейчас можно представить, как будет выглядеть площадка перед зданием мэрии.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что городские власти определились с местом установки стелы «Город воинской славы», согласившись с предложением скульптора Александра Кима, предложившего поставить стелу у здания мэрии.

Эскизный проект стелы «Город воинской славы»
Эскизный проект стелы «Город воинской славы»
Эскизный проект стелы «Город воинской славы»
Эскизный проект стелы «Город воинской славы»
Эскизный проект стелы «Город воинской славы»
Эскизный проект тумбы стелы «Город воинской славы»
Эскизный проект подпорной стенки стелы «Город воинской славы»
Эскизный проект стелы «Город воинской славы»

 

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