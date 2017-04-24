Мэрия Петрозаводска отложила поиск средств на благоустройство площади Гагарина

Мэрия Петрозаводска не стала привлекать спонсорские деньги на разработку проектно-сметной документации (ПСД) по благоустройству площади Гагарина. Как сообщила «Республике» начальник управления экологии Юлия Мизинкова, вместо этого мэрия попросила спонсора вложить средства в ПСД по созданию парка «Ямка» возле ОТЗ.

— Когда в СМИ появились чертежи проекта, победившего в конкурсе на благоустройство площади Гагарина, многие к ним отнеслись негативно. Поэтому мы решили выбрать менее амбициозный проект и включить его в программу «Комфортная городская среда». Это проект парка «Ямка», по которому на спонсорские деньги уже разработана проектно-сметная документация, — сказала Мизинкова, добавив, что речь идет примерно о 400 тысячах рублей.

ПСД по благоустройству площади Гагарина, таким образом, в ближайшее время разрабатывать не будут. Вместе с этим откладывается и вопрос о демонтаже стелы, прозванной горожанами Биг-Беном.

Ранее в мэрии сообщали, что на разработку проектно-сметной документации по благоустройству площади планируется потратить от 230 до 570 тысяч рублей. Ирина Мирошник обещала, что Биг-Бен снесут до конца 2017 года.