Мэрия Петрозаводска начала принимать обращения в «ВКонтакте»

Чтобы направить в городскую администрацию жалобу или предложение, нужно зайти на ее страницу в соцсети.

Мэрия Петрозаводска начала прием обращений через социальную сеть «ВКонтакте». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе городской администрации.

Обращения, жалобы, замечания и предложения можно отправить, зайдя на страницу мэрии в соцсети. В правом поле интерфейса расположен раздел «Направить обращение».

— Все обращения будут  зарегистрированы и незамедлительно переданы в работу в соответствующее подразделение администрации Петрозаводского городского округа. Ответы будут направляться по электронной почте или почтой – в зависимости от выбора заявителя, — отметили в пресс-центре.

 

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  • belka lisa

    давно пора было это сделать. а то ,как в каменном веке живём…