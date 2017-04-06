Мэрия Петрозаводска начала принимать обращения в «ВКонтакте»

Мэрия Петрозаводска начала прием обращений через социальную сеть «ВКонтакте». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе городской администрации.
Обращения, жалобы, замечания и предложения можно отправить, зайдя на страницу мэрии в соцсети. В правом поле интерфейса расположен раздел «Направить обращение».
— Все обращения будут зарегистрированы и незамедлительно переданы в работу в соответствующее подразделение администрации Петрозаводского городского округа. Ответы будут направляться по электронной почте или почтой – в зависимости от выбора заявителя, — отметили в пресс-центре.