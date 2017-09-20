Мэрия Петрозаводска начала масштабную акцию по борьбе с незаконной торговлей

Как сообщили в администрации Петрозаводска, несмотря на возражения представителя владельцев несанкционированного «базара», работники ПМУП «Автоспецтранс» при поддержке специалистов администрации Петрозаводска и сотрудников полиции демонтировали и вывезли на свалку самодельные конструкции, предназначавшиеся для торговли овощами и фруктами.

— Такие рейды с привлечением всех заинтересованных сторон и ведомств, республиканских и федеральных, будут продолжаться регулярно по всей территории города. Помимо демонтажа самовольно возведенных конструкций их участники будут составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках земельного законодательства, законодательства о торговле, защите прав потребителей. А также при необходимости — протоколов по линии МВД, федеральной миграционной службы, управления Роспотребнадзора и ветеринарии, — констатировал заместитель главы Петрозаводска – председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом Андрей Иванов.

Отметим, что городские власти в последние несколько месяцев активизировали свою работу по выявлению точек несанкционированной торговли, однако после того, как самовольные палатки демонтируются, на этом же месте вскоре вырастает аналогичный уличный мини-рынок.