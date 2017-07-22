Мэрия Петрозаводска хочет оштрафовать подрядчика за некачественный ремонт дороги

Нарушения при укладке асфальта были обнаружены на проспекте Карла Маркса.

Мэрия Петрозаводска хочет привлечь к ответственности компанию «Автодорстрой», которая выполняет контракт на ямочный ремонт городских дорог. Причиной послужили некачественные работы на проспекте Карла Маркса, пишет пресс-служба горадминистрации.

Напомним, во время ремонта участка дороги в районе Речного вокзала обнаружили сразу девять крупных нарушений ГОСТов и строительных норм и правил. В их числе – укладка нижнего слоя покрытия на неочищенную от грязи поверхность, укладка верхнего слоя асфальта без предварительной обработки поверхности, низкая температура асфальтовой смеси при укладке. Серьезные дефекты обнаружены и в готовом асфальтобетонном покрытии.

Мэрия предъявила подрядчику претензии, а также требование выплатить штрафы за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

 

Общество   /   
История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • Сергей

    Моя оценка ситуации с дорогами в городе Петрозаводск — ЕСЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕДЁТ СЕБЯ НЕ ПОНЯТНО КАК, БЕЗВОЛЬНО И СЛАБОХАРАКТЕРНО, то и подрядчик о такую администрацию будет вытирать ноги… К сожалению, быть просто хорошим относительно власти человеком уже не модно и не правильно, а также не выгодно для самой власти. СЕГОДНЯ ТРЕБУЕТСЯ ГРАМОТНЫЙ И СИЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.

    • В.О.Дятел

      Требуются грамотные исполнители и руководитель со стальным, эээээ, стержнем.