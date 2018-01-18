Мэрия хочет взыскать с «ТехРента» 170 тысяч за плохую уборку улиц в праздники

Администрация Петрозаводска собирается взыскать с компании «ТехРент» неустойку за плохую уборку улиц накануне Нового года и во время праздников. Во время проверок выявили ряд нарушений, большая часть которых была связана с плохо почищенными внутриквартальными и межквартальными проездами, а также плохой подсыпкой тротуаров во время гололеда, сообщает пресс-служба мэрии.

Размер неустойки составил 171 974 рубля, такую сумму вывели в соответствии с федеральным законодательством и положениями муниципального контракта. Горадминистрация при этом продолжает следить за состоянием дорог и тротуаров.

Претензии по качеству уборки улиц можно высказать по телефонам: 051 – Единая дежурно-диспетчерская служба, 70-61-21 – управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета ЖКХ.