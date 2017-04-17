Мэрия города приведет в порядок дорогу возле Вечного огня к 9 Мая

К 9 Мая будет проведен ямочный ремонт дороги возле мемориала «Вечный огонь» со стороны улицы Гоголя. Об этом журналистам рассказала глава Петрозаводска Ирина Мирошник. По ее словам, выбоины будут заделывать по технологии холодного асфальта. Это временная мера, признала Ирина Мирошник, к более серьезным работам специалисты приступят, когда потеплеет.

Также глава города рассказала, что мэрия проводит конкурсные процедуры на ремонт дорог в рамках средств, которые выделяются из дорожного фонда. Напомним, общая сумма составляет около 101 миллиона рублей, часть денег будет направлена на ямочный ремонт дорог, часть — на полноценный ремонт шести улиц столицы Карелии.

— Мы продолжаем работу с организациями, не устранившими недостатки в прошлые годы по контрактам, практически все материалы у нас в суде, — добавила Ирина Мирошник.

Еще одно направление — это прошлогодний крупный контракт на ремонт дорог. Две подрядные организации уже заявили о готовности приступить к гарантийному устранению выявленных после зимы недостатков. Больше всего таких дефектов на грунтовых дорогах. Начать работы подрядчики планируют, как только установится теплая погода, и завершить до 20 мая.