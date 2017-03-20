Мэр Петрозаводска рассказала о борьбе с весенними лужами

По словам Ирины Мирошник, городские улицы залиты водой из-за неисправных дренажных систем, а на некоторых дорогах их нет вовсе.

Сегодня на планерке в администрации Петрозаводска обсудили состояние городских улиц. Речь идет не только о ямах, появившихся на дорогах после таяния снега, но и о гигантских лужах.

По данным Ирины Мирошник, «озера» на проезжей части появляются из-за того, что на некоторых участках дренажных систем либо нет, либо они неисправны.

— Муниципальное учреждение ЦРСУ имеет канаво-промывочную машину. Эта техника работает в круглосуточном режиме, — сказала Мирошник. – Она откачивает воду, но через 15 минут вся эта полость опять заполняется водой. И технику приходится использовать вновь.

На уборку крупных луж выезжают иногда несколько раз в сутки.

— Наличие такой машины — это большое подспорье для уборки города, — добавила мэр. — Стараемся оперативно реагировать на звонки горожан, чтобы приводить в порядок территории.

Яма на Заводской

 

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Абзац
  • Тот среди этих, этот среди тех

    Странно, с год назад мэр говорила, что ливневка передается в ЦРСУ с целью повышения работоспособности, а сейчас говорит, что у предприятия всего 1 машина и ливневка в большинстве нерабочая. Да уж, «эффективная» работа мэра, че сказать. Пусть хоть уж предыдущий Гидросервис вернет, давно такого водостояния я в ПТЗ не наблюдал…