Мэр Петрозаводска рассказала о борьбе с весенними лужами

Сегодня на планерке в администрации Петрозаводска обсудили состояние городских улиц. Речь идет не только о ямах, появившихся на дорогах после таяния снега, но и о гигантских лужах.

По данным Ирины Мирошник, «озера» на проезжей части появляются из-за того, что на некоторых участках дренажных систем либо нет, либо они неисправны.

— Муниципальное учреждение ЦРСУ имеет канаво-промывочную машину. Эта техника работает в круглосуточном режиме, — сказала Мирошник. – Она откачивает воду, но через 15 минут вся эта полость опять заполняется водой. И технику приходится использовать вновь.

На уборку крупных луж выезжают иногда несколько раз в сутки.

— Наличие такой машины — это большое подспорье для уборки города, — добавила мэр. — Стараемся оперативно реагировать на звонки горожан, чтобы приводить в порядок территории.