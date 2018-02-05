Мэр Петрозаводска не может принимать друзей в соцсети

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник пояснила, почему больше не добавляет людей в друзья в «ВКонтакте».

— Я не могу принять друзей, оказывается, есть лимит, — пояснила градоначальник. — Сейчас у меня около 1200 друзей. Я стараюсь вести свою страницу так, чтобы отвечать адресату лично, а не на стене.

В друзья мэр не добавляла только фейковые страницы. Страница в «ВКонтакте» появилась 29 декабря. Основные проблемы, с которыми люди обращаются к Ирине Мирошник в социальной сети, относятся к сфере ЖКХ, поэтому вести страницу мэру помогают коллеги из профильного комитета.