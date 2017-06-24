Мемориал в память о погибших в концлагерях открылся на кладбище «Пески»

Памятник сделан в виде полусферы из черного и красного гранита. Он олицетворяет расколотую судьбу погибших узников — это миры погибших и выживших.

Сегодня на кладбище «Пески» в Петрозаводске торжественно открыли мемориал в память о погибших в концлагерях жителях Карело-Финской ССР и Ленинградской области.

В Карелии в годы финской оккупации было создано 17 концлагерей. Центр этой системы находился в Петрозаводске. Здесь в лагерных бараках с 1941 по 1944 год проживали до 25 тысяч узников. По разным оценкам, здесь погибли от 4 до 7 тысяч человек.

Спонсором создания мемориала выступил предприниматель, основатель и мажоритарный акционер ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов. Его прапрадед находился в концлагере в Петрозаводске и похоронен на кладбище в Песках.

Мемориал представляет собой две каменные глыбы — это миры погибших и выживших. Их венчает терновый венок и скульптура Богородицы. Имена погибших написали на гранитных плитах вокруг мемориала.

На церемонии открытия присутствовали Артур Парфенчиков, Ирина Мирошник, представители поисковых отрядов и организаций узников концлагерей. Открытие мемориала начали с молебна по погибшим.

На церемонии также присутствовал художник-скульптор, член Российского и Московского союза художников Федор Паршин, автор скульптуры.

28 июня 1944 года город был освобожден. К этой дате традиционно приурочено празднование Дня города.

 

 

Мемориал в «Песках» в память погибших в концлагерях. Фото: Борис Касьянов
Мемориал в «Песках» в память погибших в концлагерях. Фото: Борис Касьянов
Артур Парфенчиков. Мемориал в «Песках» в память погибших в концлагерях. Фото: Борис Касьянов
Мемориал в «Песках» в память погибших в концлагерях. Фото: Борис Касьянов
Мемориал в «Песках» в память погибших в концлагерях. Фото: Борис Касьянов
Александр Анишин. Мемориал в «Песках» в память погибших в концлагерях. Фото: Борис Касьянов
Мемориал в «Песках» в память погибших в концлагерях. Фото: Борис Касьянов
Мемориал в «Песках» в память погибших в концлагерях. Фото: Борис Касьянов
Мемориал в «Песках» в память погибших в концлагерях. Фото: Борис Касьянов
Мемориал в «Песках» в память погибших в концлагерях. Фото: Борис Касьянов
Мемориал в «Песках» в память погибших в концлагерях. Фото: Борис Касьянов

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный
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    Почему не показали и не отметили, что памятник был освящен?