Погибшие, но не забытые

Поисковый отряд Петрозаводского государственного университета провел недельную экспедицию в коммуну Иломантси. Десять человек с 26 июня по 2 июля искали места захоронений павших советских солдат.

В годы войны на территории коммуны велись как наступательные, так и оборонительные бои. Общие потери Красной армии составили несколько сотен человек. Между тем, как рассказал профессор ПетрГУ Юрий Килин, целенаправленно погибших долгое время не искали, проводились лишь санитарные захоронения убитых солдат, оставшихся на обочинах дорог.

Впервые поисковый отряд выехал на место боев в 2014 году. За три года было обследовано около 15 площадок на местах боев 1939–1940 и 1944 года.

— В ходе первой экспедиции мы обратились к участникам ежегодного летнего праздника в деревне Мёхкё с просьбой сообщать об известных им местах захоронений советских солдат. Некоторое время ничего не происходило. Мы уже решили, что попытка закончилась неудачей, как вдруг в 2016 году к нам пришло сразу два сообщения. Одно было от Йормы Торссонена — сына участника боя зимы 1939 года. Он рассказал о санитарном захоронении, которое находится в районе озера Тайваллампи. Чуть позже известный финский рок-певец и поисковик Тимо Пяяккё обнаружил еще одно место уже 1944 года к востоку от реки Койтаёки, — рассказал Юрий Килин.

Выехавший на место боя 1944 года за два дня поисков отряд нашел останки четверых солдат.

— Среди прочих вещей нам удалось обнаружить подписную расческу с фамилией Минасян. Есть надежда установить личность этого человека. Был также найден медальон, к сожалению, не закрытый, поэтому данные, если они были, не сохранились, — рассказал профессор.

На второй площадке члены экспедиция работали три дня. В результате поисков недалеко от центральной части коммуны в районе озера экспедиция обнаружила малозаметное 8-метровое углубление. Из санитарного захоронения были подняты останки 13 неизвестных воинов. На месте раскопок были также найдены солдатские ложки и другие мелкие артефакты, к сожалению, не позволяющие идентифицировать личности погибших.

Юрий Килин с большой теплотой вспоминает помощь местных жителей, которые двумя тракторами убрали деревья и камни, мешавшие раскопкам.

— По согласованию с органами местного управления останки солдат будут покоиться в морге приходской церкви Иломантси. Мы планируем строительство небольшого мемориала советским солдатам, погибшим на территории коммуны в ходе второй мировой войны, который может включать в себя памятник с православным крестом с немногословным текстом на русском, финском, шведском и английском языках. Военно-историческая группа Финляндии направила соответствующие запросы в мэрию Иломантси и руководству финской православной церкви. Очень надеемся на положительный результат, — резюмировал Юрий Килин.