Медведя не видели?

— Если вы идете по лесу и никого не видите, это не значит, что вокруг никого нет, — говорит Юрий Красовский, старший научный сотрудник заповедника «Костомукшский». — В Карелии всегда было много медведей; росомаха, рысь, волк — это обычные виды. И не надо бояться ходить в лес, надо просто знать, как правильно себя вести.

Заповедник больше двадцати лет занимается экологическим просвещением, в первую очередь работает со школьниками. Цифра: ежегодно в образовательных экскурсиях, мастер-классах и конкурсах участвуют более 3000 детей.

— Они самые благодарные слушатели, — считает Юрий. — Как губка всё впитывают. Но с каждой группой работаешь по-разному. Деревенские дети очень умные, они образованы именно в том, что касается природы. Их не удивишь рассказами про лосей, про медведей, про муравьев — они в этом растут, они в этом живут. А городские природы не видят, у многих даже дач нет. И это Костомукша — небольшой город, который стоит среди леса. Что уж говорить о Петрозаводске, о Питере и Москве?

Фотоловушки заповедник начал устанавливать в научных целях больше пяти лет назад.

Ловушка — обычная видеокамера, которая срабатывает на движение. В установках задается качество картинки и дата (чтобы всё фиксировать).

Можно ловушке задать другие параметры: например, чтобы она включалась несколько раз в сутки и снимала определённые промежутки времени. И изучать рост гриба. Жизнь муравейника.

Можно установить камеру и вывести картинку в интернет. Наблюдать круглые сутки, как птичья семья строит гнездо, кормит птенцов мухами и комарами.

— Количество ловушек, с которыми можно работать, практически не ограничено, — говорит Юрий Красовский. — Но уже не интересно просто увеличивать количество камер. Хочется разрабатывать узко направленные программы. Например, по северному оленю. Или по медведю.

— Видеоистории наши оказались очень востребованными, всем любопытно посмотреть, как животные ведут себя в привычной обстановке. Но у этих роликов есть и безусловная образовательная цель: зритель видит, как медведь ходит, как двигается. И будет готов к встрече в лесу, — уверен Юрий Анатольевич. — Будет внимательно смотреть по сторонам, когда чернику собирает.

Карельские медведи, по словам ученого, не слишком агрессивны. Столетиями жили бок о бок с человеком и понимают, что с ним лучше не связываться. Держатся в стороне от тропинок, по которым ходят грибники и охотники.

— Правда, с развитием туризма в Карелии могут могут возникнуть проблемы. Что сейчас происходит? Идут туристы по реке или пешим походом, встают лагерем — и оставляют после себя пакеты с мусором. А в мусоре — вкусная еда. И у медведя переворачивается сознание: раньше он человека воспринимал как угрозу здоровью и жизни, а теперь захочет пройти по его следам. Не напасть, не порвать — просто проверить, не осталось ли у потухшего костра чего-нибудь съедобного.

Каким правилам следовать, чтобы избежать встречи с медведем в лесу? И что делать, если пути пересеклись?

— Никто не может дать стопроцентного совета, как себя вести, — огорчает нас Юрий Анатольевич. — Каждый медведь — разный. Каждый человек — разный. Но главное — по возможности не впадать в панику. Не убегайте! Убежать от медведя невозможно, потому что по любому заросшему лесу он несется со скоростью 60 километров в час.