Медик или юрист?

Профориентационная выставка «Старт в профессию» открылась сегодня в Петрозаводске. Молодежи показывали, какие вакансии есть в республике, и рассказывали о специфике работы.

В выставке участвовали 16 петрозаводских колледжей и вузов. Каждый развлекался как мог: в ветеринарию подростков заманивали добродушными сенбернарами, в кулинарию — дегустацией печенья, в силовые структуры — лазерным тиром. Физики демонстрировали катушку Теслы, медики откачивали манекен, мастера маникюра бесплатно красили подросткам ногти.

Молодежь приходила целыми классами — в компании педагогов. Смотрели, слушали, пытались водить экскаватор в симуляторе и проходили профориентационные тесты.

Мы спросили посетителей выставки, выбрали ли они уже что-то для себя.

Полина, 9-й класс

— Много информации, мне понравилось. Есть тест по профориентации, я прошла. Не сильно помогло: у меня как-то все ровненько, кроме природы, что странно. Я для себя выбрала дизайн. Хотела бы работать архитектором или дизайнером. Возможно, буду дизайнером интерьера.

Ирина, 9-й класс

— Я еще ничего не решила. Думаю, либо медицина, либо юридический факультет. Между этими колеблюсь. Почему? Да не знаю, нравится. Мой любимый предмет в школе — математика.

Ксения, 9-й класс

— Интересная выставка. Я еще не все осмотрела. Ищу связанное с программированием. Мне очень нравится, хочу изучать языки и стать программистом.

Александр, 10-й класс

— Меня заинтересовало горное дело. Хотелось бы работать в этой сфере. Привлекает работа в первую очередь зарплатой. У горняков они высокие. Ну, и сама профессия интересная.

Выставка продолжит свою работу завтра. Познакомиться с ней можно во Дворце творчества на улице Красной.