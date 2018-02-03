МЧС Карелии: выходить на лед Онежского и Ладожского озер крайне опасно

МЧС Карелии настоятельно рекомендует не выходить на лед Онежского и Ладожского озер: это крайне опасно. Как сообщает пресс-служба министерства, в настоящий момент из-за неустойчивой погоды существует большая вероятность возникновения ЧС, в том числе – провалы людей под лед и отрыв льдин.

– Ладожское озеро покрывается льдом только в самые холодные зимы, и в настоящее время ледовый покров у него почти полностью отсутствует. На Онежском озере образовались трещины и множество торосовых полей. В центральной части озера ледовое покрытие только формируется, его толщина составляет не более 3 сантиметров, – сообщает МЧС Карелии.

В министерстве также добавляют, что использование любого автотранспорта на льду категорически недопустимо.

– Если вы стали очевидцем несчастного случая на воде или сами попали в аналогичную ситуацию, срочно при возможности обращайтесь за помощью в пожарно-спасательную службу по телефону мобильной связи – 101, – добавили в МЧС.