МЧС Карелии предупреждает о гололеде

МЧС предупреждает жителей Карелии о гололеде: в республике холодает, снег, подтаявший в оттепель, начинает стремительно замерзать. На дорогах может быть снежный накат и гололед.

Пешеходам советуют подобрать нескользящую обувь с устойчивой подошвой. Передвигаться следует осторожно стараться обходить опасные места: ледяные лужи и наклонные поверхности. Вблизи дорог советуют идти спокойно и быть внимательными. Пожилым людям рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок, а на дороге быть особенно внимательными. Двигаться следует с максимально низкой скоростью, необходимо увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта и заранее снижать скорость, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.