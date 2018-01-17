МЧС Карелии будет штрафовать за крещенские купания в неположенном месте

Искупавшимся в Крещение в неположенном месте придется заплатить штраф, об этом сообщили на пресс-конференции МЧС, посвященной предстоящим крещенским купаниям.

– Губа Онежского озера не закрыта льдом. МЧС будет штрафовать нарушителей от 3 до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф – до 10 тысяч. На территории всей республики выезд на лед запрещен, – сообщили на пресс-конференции.

Также на мероприятии стало известно, что администрация Прионежского района не согласовала купания на реке Шуя. В поселке Шуя будут дежурить полицейские и сотрудники МЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в Карелии будет установлено 15 купелей в 11 районах и в двух городских округах.