Масштабные антитеррористические учения ФСБ пройдут в Петрозаводске

С 19 по 28 февраля в Петрозаводске под руководством оперативного штаба будет проводиться плановое антитеррористическое учение. Об этом предупреждает пресс-служба республиканской ФСБ.

– Цель учения – отработка алгоритмов взаимодействия сил и средств, входящих в группировку оперативного штаба, при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий террористических актов на объектах органов государственной власти, – рассказали в ФСБ.

Ведомство предупреждает жителей Петрозаводска о возможных временных неудобствах. Как прокомментировали в ФСБ, неудобства могут быть связаны с ограничением движения на дорогах города.

– Инспекторы ГИБДД будут временно приостанавливать движение транспорта. Также они могут попросить пешеходов немного отклониться от выбранного маршрута, – добавили в ведомстве.