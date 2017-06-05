Маршруты №23 и №26 в Петрозаводске закроют в январе следующего года

Ирина Мирошник считает, что отмена маршрутов поможет сохранить городские троллейбусы.

С 1 января 2018 года в Петрозаводске закроют маршруты №23 и №26. Уведомление об этом уже направлены перевозчикам, сообщила Ирина Мирошник на очередной встрече с журналистами.

Напомним, этой весной МУП «Городской транспорт» направил в мэрию обращение, в котором указал, что автобусы №23 и №26 дублируют маршруты троллейбусов. Проблему рассмотрела транспортная комиссия, которая поддержала предложение сократить два маршрута.

— Для нас важно сохранить социально значимый экологичный вида транспорта, поэтому мы рассуждали в интересах предприятия, — отметила Ирина Мирошник. – Но обязательно будет проведена работа с перевозчиками на других маршрутах, чтобы изменить траекторию следования других автобусов и чтобы отмена маршуток №23 и №26 прошла для петрозаводчан незамеченной.

 

Общество   /   
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  • Саня

    Зачем спасать дотационное предприятие разваливающихся и горящих троллейбусов??

    Почему бы не создать муниципальный автобусный парк, ведь частники возят по 20-25 руб и не жужжат. Может кто-нибудь обьяснит?!

  • Os

    Это не поможет троллейбусу, т.к. 23 не ходил вообще, а 26 был конкурентом практически не работавшей из-за 25 четверке, а по Древлянке ходил не там, где троллейбус. Большое спасибо депутатам и мэрии от жителей новых районов Древлянки, где и так уехать сложно, а они отменяют единственный регулярно действовавший маршрут.