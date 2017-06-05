Маршруты №23 и №26 в Петрозаводске закроют в январе следующего года

С 1 января 2018 года в Петрозаводске закроют маршруты №23 и №26. Уведомление об этом уже направлены перевозчикам, сообщила Ирина Мирошник на очередной встрече с журналистами.

Напомним, этой весной МУП «Городской транспорт» направил в мэрию обращение, в котором указал, что автобусы №23 и №26 дублируют маршруты троллейбусов. Проблему рассмотрела транспортная комиссия, которая поддержала предложение сократить два маршрута.

— Для нас важно сохранить социально значимый экологичный вида транспорта, поэтому мы рассуждали в интересах предприятия, — отметила Ирина Мирошник. – Но обязательно будет проведена работа с перевозчиками на других маршрутах, чтобы изменить траекторию следования других автобусов и чтобы отмена маршуток №23 и №26 прошла для петрозаводчан незамеченной.