«Маму года-2018» выберут в Петрозаводске

Благотворительный фонд «Доброе сердце» объявил о приеме заявлений от молодых мамочек, желающих принять участие в конкурсе «Мама года-2018«.

В процессе подготовки участниц ждут мастер-классы, тематические фотосессии и многое другое.

Участие в фестивале — это возможность выступить на одной сцене со своими детьми, зарядиться положительными эмоциями на целый год, сообщают организаторы конкурса.

Участие в конкурсе бесплатное, а деньги от продажи билетов пойдут на благотворительные цели.

Заявки на участие в фестивале можно присылать на почту: mamagoda2018@mail.ru

В письме указать ФИО, дату рождения, телефон, краткую информация о себе. К письму нужно прикрепить совместную фотографию с детьми.