Мальчик, доставленный в больницу с куском арматуры в теле, идет на поправку

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков посетил Детскую республиканскую больницу и познакомился с ее работниками. Главврач Инга Леписова продемонстрировала руководителю региона отделения больницы, рассказала о работе ИТАР и операционных. В хирургическом отделении глава познакомился с одним из пациентов. 10-летний мальчик спрыгнул с гаража и напоролся на острый штырь. Ребенка привезли в больницу прямо с арматурой в теле. Сейчас он идет на поправку.

После этого Артуру Парфенчикову показали новое оборудование для малоинвазивных хирургических вмешательств, игровые комнаты и учебные классы. К детям постоянно приходят заниматься педагоги. Затем врио главы принял участие в расширенной коллегии Минздрава.

— Есть задачи по модернизации Республиканской больницы по целому ряду направлений, хирургическому оборудованию, ряда межрайонных больниц. Есть задачи по хирургической помощи, особенно в ряде северных районов. Это касается вопросов по обслуживанию нашей трассы.

В конце заседания Артур Парфенчиков вручил награды лучшим медикам Детской республиканской больницы. Троим: Инге Леписовой, Михаилу Леухину и Ольге Мироновой — присудили почетное звание заслуженного врача Карелии. Еще шесть человек получили благодарственные письма и грамоты.