Максимальный размер фермерских хозяйств в Карелии увеличили в 166 раз

Карельские парламентарии проголосовали за законопроект, предложенный врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым, об увеличении максимального размера земельного участка для фермеров.

Такой закон, по мнению руководителя региона, даст развитие бесхозным территориям Карелии и, как следствие, увеличит объем фермерской продукции.

Отметим, что сейчас в правительстве региона создана рабочая группа по созданию программы развития фермерского хозяйства. По словам руководителя региона, помимо привлечения крупных инвесторов в сельское хозяйство, перед республиканскими властями сейчас стоит задача создания эффективной системы помощи небольшим хозяйствам. Этим и объясняется необходимость принятия закона.

По мнению инициаторов законопроекта, фермерские хозяйства, имеющие больше 30 гектаров, смогут содержать большое стадо и выращивать достаточные объемы собственного корма.