Максим Шевченко о работе СПЧ в Карелии: «У нас хороший контакт с главой региона»

Знаменитый журналист Максим Шевченко три дня работал в нашей республике в рамках выездного заседания СПЧ. В комментарии карельским коллегам он поделился своим мнением о том, как выстраивалось взаимодействие с региональной властью.

— Региональная власть — это прежде всего губернатор и Заксобрание. И мне кажется, у нас как раз очень хороший контакт именно с региональной властью. И с главой региона, и с представителями всех партий в Заксобрании, включая оппозиционные. Были очень открытые дискуссии, — сказал Максим Шевченко.

Отдельно он остановился на позиции управления Федеральной службы исполнения наказаний. На пленарном заседании, состоявшемся сегодня в правительстве Карелии, члены СПЧ обратили внимание на то, что представители карельского УФСИН не приняли участие в круглом столе, посвященном работе исправительных учреждений (в нем участвовал представитель ФСИН России – прим. ред.). Кроме того, члены СПЧ не смогли посетить карельские колонии.

— Мы доложим президенту о позиции УФСИН. Руководители УФСИН сочли возможным не допустить СПЧ до исполнения поручения Президента РФ, — заявил журналист.

Максим Шевченко также рассказал, что посетил Сортавалу и там встречался с переселенцами с острова Валаам.

— Кто-то из них недоволен активно, кому-то кажется, что ему не доплатили денег, неправильно дали новую жилплощадь. А кто-то доволен, потому что на Валааме жил в условиях, прямо скажем, худших, чем те, где сейчас он живет. Свою позицию я не скрываю: считаю что все монастыри и религиозные здания должны быть возвращены тем религиозным организациям, у которых они были несправедливо и насильно отчуждены в эпоху атеизма и тоталитаризма. Валаам – безусловно, это прежде всего монастырь. Тут островов-то миллион, и не каждый из них привлекает внимание. Валаам привлекает внимание именно потому, что там святое место для всех, кто чувствует себя православными, для всей России. Безусловно, надо людей (переселенцев – прим.ред.) наделить адекватным жильем. Хотя у меня есть информация, что некоторые из них имеют уже и не одно жилье, но человек имеет право бороться за удовлетворение своих потребностей. Но я считаю, что именно монастырь может защитить культурную и экологическую среду Валаама. Монастырская культура — это православная культура прежде всего, — сказал Максим Шевченко.

Кроме того, журналист напомнил, что накануне члены СПЧ провели прием граждан, который продолжался до пол-второго ночи.

— Я беседовал с разными людьми. Те, кто приходил с внятными вопросами, получали внятные, квалифицированные ответы. Еще раз подчеркну, в совете есть очень опытные юристы, практикующие адвокаты. Мне кажется, многие были довольны ответами. Кто-то был недоволен, в основном, на мой взгляд, те кто и не ждал никаких ответов и в основном приходил заявить свою позицию. Это тоже право граждан, — добавил Максим Шевченко.

Он особенно поблагодарил представителя прокуратуры Карелии за участие в приеме граждан, ясные, четкие и квалифицированные ответы по всем проблемам.

— Мне кажется ,кадры очень хорошие в Петрозаводске, он известен как один из самых культурных городов России, это город интеллигенции, — сказал журналист.